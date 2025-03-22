Derbi Heyecanı: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Yarın Karşılaşıyor

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi maçı yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 09:20
Derbi Heyecanı: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Yarın Karşılaşıyor

Derbi Heyecanı Yarından İtibaren Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında derbi heyecanı yaşanacak. Maç, yarın akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hakemler ve Takım Durumları

Müsabakada, hakem üçlüsü olarak Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz görev alacak. Lige damgasını vuran Fenerbahçe Beko, geride kalan 21 maçın 20'sini kazanarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan, Anadolu Efes ise 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor.

İlk Yarı Sonucu

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan gerilim dolu mücadelede ev sahibi Fenerbahçe Beko, rakibi Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etmişti. Bu maçta takımların performansı ve mücadele azminin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derbi Heyecanı: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Yarın Karşılaşıyor
2
A Milli Takım, Macaristan ile Kritik Rövanş Maçına Çıkıyor
3
Türkiye 19 Yaş Altı, Portekiz ile 2-2 Berabere Kaldı
4
Milli Atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
5
Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı: Çeyrek Finale Yükseldiler
6
Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinin Cezaları: 9 Milyon Liranın Üzerinde Fatura
7
Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek