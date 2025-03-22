Derbi Heyecanı: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Yarın Karşılaşıyor

Derbi Heyecanı Yarından İtibaren Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında derbi heyecanı yaşanacak. Maç, yarın akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hakemler ve Takım Durumları

Müsabakada, hakem üçlüsü olarak Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz görev alacak. Lige damgasını vuran Fenerbahçe Beko, geride kalan 21 maçın 20'sini kazanarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Öte yandan, Anadolu Efes ise 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor.

İlk Yarı Sonucu

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan gerilim dolu mücadelede ev sahibi Fenerbahçe Beko, rakibi Anadolu Efes'i 86-72'lik skorla mağlup etmişti. Bu maçta takımların performansı ve mücadele azminin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.