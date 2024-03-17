Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Derbi heyecanı dorukta: Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya!

Süper Lig'in 30. haftasında zirve takibi heyecanı doruk noktasına çıkıyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada liderlik koltuğuna oturmak için 3 puana ihtiyaç duyan Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbi saat 20.30'da beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 20:01
Derbi heyecanı dorukta: Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya!

Süper Lig'in 30. haftasında nefes kesici bir derbi mücadelesi bizleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında zirveye çıkmak için 3 puana ihtiyaç duyan Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. İki ezeli rakip, bu akşam Papara Stadyumu'nda nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak.

İlk 11'ler Belli Oldu: Trabzonspor'da Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Pepe, Trezeguet ve Enis ilk 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de ise Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'de forma giyecek.

Maç Saat ve Yayın Bilgisi: Maç 20.30'da beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Hakemler: Maçı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'dan oluşan hakem triosu yönetecek.

Zirve Takibi: Galatasaray'ın kazandığı haftada liderlik koltuğuna oturmak için 3 puana ihtiyaç duyan Fenerbahçe, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise zirve yarışında iddiasını sürdürmek için puan veya puanlar almak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cedrid Bakambu resmen veda etti: Hesabından bu sözlerle duyurdu
2
Galatasaray'ın gol makinesi Icardi: "Kazanmaya devam edersek şampiyon oluruz!"
3
Derbi heyecanı dorukta: Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya!
4
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü!
5
Fenerbahçe'nin yıldızına dev bonservis teklif edildi
6
Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi geri dönüş müjdesi verildi
7
Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakibi Olympiakos oldu

TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

Libidoyu tavan yaptıran 5 besin! Yiyenler asla yerinde duramıyor

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor

Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak

Emeklilerin nakit derdini bitiren kampanya! İŞ Bankası bunu yapana binlerce lira karşılıksız para verecek!

Alışverişi o marketlerden yapan kazanıyor! Tam yüzde 25 indirim geldi: Ürünlere bakmayan bin pişman

TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı

Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!