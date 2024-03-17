Derbi heyecanı dorukta: Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya!

Süper Lig'in 30. haftasında nefes kesici bir derbi mücadelesi bizleri bekliyor. Şampiyonluk yarışında zirveye çıkmak için 3 puana ihtiyaç duyan Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. İki ezeli rakip, bu akşam Papara Stadyumu'nda nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak.

İlk 11'ler Belli Oldu: Trabzonspor'da Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Pepe, Trezeguet ve Enis ilk 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de ise Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'de forma giyecek.

Maç Saat ve Yayın Bilgisi: Maç 20.30'da beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Hakemler: Maçı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'dan oluşan hakem triosu yönetecek.

Zirve Takibi: Galatasaray'ın kazandığı haftada liderlik koltuğuna oturmak için 3 puana ihtiyaç duyan Fenerbahçe, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise zirve yarışında iddiasını sürdürmek için puan veya puanlar almak istiyor.