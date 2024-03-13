Derbi öncesi Uğurcan Çakır'dan sevindiren haber geldi

Süper Lig'in 30. haftasında evinde F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, bugün saat 17.00'den itibaren antrenmana çıktı. Teknik hoca Abdullah Avcı yönetimindeki ekip, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarısında dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale oyunla sona erdi.





Bordo-mavili takım, hazırlıklarına devam ederken yarın saat 16.00'da yeniden idmana çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve Fatih Karagümlük maçını kaçıran kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığının geçtiği ve Fenerbahçe derbisi öncesinde idmana başladığı öğrenildi.