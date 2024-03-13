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Derbi öncesi Uğurcan Çakır'dan sevindiren haber geldi

Trendyol Süper Lig’i 30. hafta maçlarında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük tatilin ardından hazırlıklarına devam etti. Bu arada Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlığını atlatarak idmanlara başladığı görüldü.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:15
Derbi öncesi Uğurcan Çakır'dan sevindiren haber geldi

Süper Lig'in 30. haftasında evinde F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, bugün saat 17.00'den itibaren antrenmana çıktı. Teknik hoca Abdullah Avcı yönetimindeki ekip, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarısında dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale oyunla sona erdi.

Derbi öncesi Uğurcan Çakır'dan sevindiren haber geldi

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına devam ederken yarın saat 16.00'da yeniden idmana çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve Fatih Karagümlük maçını kaçıran kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığının geçtiği ve Fenerbahçe derbisi öncesinde idmana başladığı öğrenildi.

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