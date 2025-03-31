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Derbide Gözler Yıldız Forvetlerde: Fenerbahçe ve Galatasaray Karşı Karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan'da karşılaşacak. Gözler, yıldız forvetler Youssef En-Nesyri ve Victor Osimhen'de olacak.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:39
Derbide Gözler Yıldız Forvetlerde: Fenerbahçe ve Galatasaray Karşı Karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak derbide, gözler yıldız golcülerde olacak. Sarı-lacivertli Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Anderson Talisca ve Cenk Tosun gibi önemli golcülerle mücadele ederken, sarı-kırmızılı Galatasaray ise Victor Osimhen, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu ve Barış Alper Yılmaz ile ofansif gücünü artırdı.

Her iki takım için de en formda golcüleri olan Youssef En-Nesyri ve Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlarda 26'şar kez fileleri havalandırarak takımlarının lider golcülerinden biri oldu.

Fenerbahçe'nin Formda Golcüsü: En-Nesyri

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla 43 maçta mücadele etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarındaki güvenilen ismi olan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumundaki En-Nesyri'yi Edin Dzeko takip ediyor. Dzeko, bu sezon 12'si lig, 7'si Avrupa maçları olmak üzere 19 kez gol sevinci yaşadı ve 7 kez de asist yaptı. Sarı-lacivertli ekipteki bir diğer önemli golcü ise Dusan Tadic, ligde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez rakip fileleri sarstı.

Osimhen, Gol Krallığı Yarışında Zirvede

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 resmi maçta görev aldı. 23 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen Nijeryalı futbolcu, 20'si lig, 6'sı Avrupa maçları olmak üzere toplam 26 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde Galatasaray için büyük bir avantaj olacak. Bu sezon resmi maçlarda 11 gol atan Barış Alper Yılmaz ve lig ile kupada toplam 11 golü bulunan Ahmed Kutucu, Osimhen'in arkasındaki oyuncular olarak dikkat çekiyor.

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