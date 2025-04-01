Derbide İlk Golün Önemi: Fenerbahçe ve Galatasaray Rekabeti

Fenerbahçe ve Galatasaray Rekabetinde İlk Gol Kritik Rol Oynuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 80 resmi maçta ilk golü atan takım yalnızca 6 kez mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacak olan bu iki ezeli rakip, son yıllarda ilk golü atan tarafın avantaj sağladığını gösteriyor.

Son 80 Maçın Analizi

Son 30 yılı kapsayan rekabette, toplam 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ilk golü atan takım, sadece 6 kez yenildi. Galatasaray, bu süreçte ilk golü attığı 23 maçın hepsinde galip geldi. Fenerbahçe ise 26 karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Gollü Beraberlikler ve Öne Geçmeler

İki takım arasındaki son 80 resmi müsabakanın 12'si gollü beraberlik ile sonlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, ilk golü atarken Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ayrıca, Galatasaray ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadığı 4 maçı da kaybetti.

Kupa Maçlarında Galatasaray'ın Üstünlüğü

Galatasaray, son 30 yılda oynanan Cumhurbaskanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında ilk golü atan taraf olmayı başardığı 16 karşılaşmadan 10'unda bu başarıyı elde etti. Bu maçlardan 8'ini kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı bu müsabakalarda ilk golü attığı maçları kaybetmemiştir.

Fenerbahçe'nin Son Durumu

Fenerbahçe ise bu tür maçlarda 4 kez ilk golü atan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. İki takım arasındaki kupa maçları son dönemde oldukça çekişmeli geçiyor ve 2 kez golsüz beraberlik ile sonuçlandı.

Sonuç olarak, derbide ilk golün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Takımların kazanan tarafları belirlemede bu istatistikler önemli bir gösterge olabilir.