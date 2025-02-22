Derbide İlk Golün Önemi: Galatasaray ve Fenerbahçe Rekabeti

İlk Golün Derbideki Önemi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak iki takım için bu istatistikler büyük bir önem taşıyor.

63 Lig Maçında İlk Gol

Rekabette 30 yılı kapsayan bu dönemde, Galatasaray ilk golü attığı 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 maçın tamamını kazandı. Ayrıca, 63 maçın 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin ilk golü attığı 6 maçta Galatasaray beraberliği sağladı.

Öne Geçmek ve Geri Dönüşler

Son yıllarda rekabette öne geçmesine rağmen zor anlar yaşayan takımlar dikkat çekiyor. Örneğin, Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'ye karşı 4 maçta mağlup oldu. 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen, sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazanarak bir derbi mağlubiyeti daha yaşatmıştı.

Cimbom ve Fenerbahçe'nin Performansı

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig’de ilk golü attığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 19 kez ilk golü atan taraf oldu ve bu karşılaşmaların 18'inden galibiyetle ayrıldı. Tek beraberlik ise 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşandı.

Fenerbahçe'nin Güçlü Performansı

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon ilk golü attığı 17 maçın 15'ini kazanarak dikkat çekti. Fenerbahçe, sadece deplasmandaki Göztepe ve Samsunspor maçlarında 1 puanla yetindi. Bu performans, Fenerbahçe için sezonun geri kalanı için umut verici bir durum oluşturuyor.