Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Derin Atakan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelkencilikte İlk Günü 17. Sırada Tamamladı

Milli yelkenci Derin Atakan, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Formula Kite yarışlarında ilk günü 17. sırada bitirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 20:28
Derin Atakan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelkencilikte İlk Günü 17. Sırada Tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelkencilik Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yelken dalında, Formula Kite kategorisinde mücadele eden milli yelkenci Derin Atakan, ilk gününü 17. sırada kapattı.

Marsilya Marina'da Başlayan Yarışlar

Fransa'nın Marsilya Marina bölgesindeki organizasyonda, kadınlar Formula Kite yarışları da start aldı. Derin Atakan, bu ilk günde dört farklı yarışta yer aldı.

Atakan'ın Performansı

Atakan'ın yarış performansı şu şekilde şekillendi:

  • 1. Yarış: 15. Sıra
  • 2. Yarış: 17. Sıra
  • 3. Yarış: 15. Sıra
  • 4. Yarış: 15. Sıra

Bu sonuçlarla birlikte, ilk günü toplam 20 sporcu arasında 17. sırada tamamlayan Derin Atakan, yarın gerçekleştirilecek dört yeni yarışla mücadelesine devam edecek.

Madalya Yarışına Katılma Şansı

Formula Kite dalında toplam 16 yarış sonunda ilk on sırada yer alacak sporcular, madalya yarışlarına katılma hakkını elde edecek. Derin Atakan'ın performansı, bu hedef doğrultusunda büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor