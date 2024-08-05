Derin Atakan Paris 2024'te Formula Kite'de 17. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenci Derin Atakan, Formula Kite kategorisinde mücadele ettiği ikinci günü genel klasmanda 17'nci sırada tamamladı.

Yarışlar Marsilya Marina'da Gerçekleşti

Marsilya Marina'da düzenlenen organizasyonda, hem erkekler hem de kadınlar Formula Kite kategorisinde yarışmalar devam ediyor.

Olumsuz Koşullar ve Yarışların Seyri

Derin Atakan, beşinci yarışını 12'nci sırada bitirirken, diğer üç yarış olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. İkinci gün sonuçlarına göre, toplam 20 sporcu arasında 17'nci pozisyonu elde etti.

Madalya Mücadelesi Devam Ediyor

Milli yelkencinin yarışı, yarın devam edecek. Formula Kite branşında toplamda yapılacak 16 yarış sonunda ilk 10 sırada yer alacak sporcular, madalya yarışlarına katılmaya hak kazanacaklar.