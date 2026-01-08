Didim Belediyespor 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor — TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup

Maç Sonucu ve Öne Çıkanlar

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 22. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Didim ekibi, disiplinli ve kararlı oyun anlayışını sahaya yansıtarak kritik maçtan galip ayrılmayı başardı. Her sette mücadeleden kopmayan takım, performansıyla rakibine üstünlük sağladı ve zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Kadın voleybol takımımızın elde ettiği bu anlamlı galibiyet hepimizi gururlandırdı. Sahada ortaya koyulan mücadele, azim ve takım ruhu Didim’in spor alanındaki yükselen gücünü bir kez daha gösterdi. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Didim Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

