Diego Carlos, Fenerbahçe'den Como'ya Kiralandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un İtalya'nın Como takımına kiralandığını X hesabından açıkladı. Oyuncu geçen sezon 5 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:32
Diego Carlos, Fenerbahçe'den Como'ya kiralandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüp açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 maçta forma giydi.

