Diego Carlos, Fenerbahçe'den Como'ya kiralandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İtalya'nın Como Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüp açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 maçta forma giydi.