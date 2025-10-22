Dinamo Kiev Samsunspor Maçına Hazır — UEFA Konferans Ligi
Hazırlıklar Samsun'da tamamlandı
Dinamo Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
İlk 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmanda Ukrayna ekibi, top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, saat 22.00'de başlayacak.
