Dinamo Kiev Samsunspor Maçına Hazır — UEFA Konferans Ligi

Dinamo Kiev, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda tamamladı; antrenman 1 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 20:24
Hazırlıklar Samsun'da tamamlandı

Dinamo Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

İlk 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmanda Ukrayna ekibi, top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, saat 22.00'de başlayacak.

Dinoma Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma koşusu yaptı.

