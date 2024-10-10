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Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Maçtan Çekildi

Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor'a karşı sahadan çekildi. Maçla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:37
Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Maçtan Çekildi

Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası İkilemi

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda, Diyarbekirspor deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşı karşıya geldi. Maç, 7 Ocak Stadı'nda oynandı ve 118. dakikada Diyarbekirspor, 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.

Maçın Seyri

İlk 90 dakika golsüz tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 103. dakikada, Ali Kucık tarafından atılan golle Osmaniyespor FK, ilk uzatma devresini 1-0 önde kapattı.

Sahadan Çekilme Kararı

118. dakikada Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla faul pozisyonu sonrası sahayı terketti. Bu beklenmedik durum, maçın seyrini değiştirdi.

Teknik Heyet ve Yöneticilerin Sessizliği

Karşılaşmayı sonlandıran bu davranışın sebebiyle ilgili Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri herhangi bir açıklama yapmadı. Müsabaka ile ilgili nihai karar ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, 7 Ocak Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

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