Döğerspor Liderliğe Yükseldi: Özvatanspor'u 3-2 Yendi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de rakiplerinin puan kaybettiği haftada Döğerspor, Özvatanspor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle liderliğe yükseldi.

Maç Bilgileri

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Levent Yeşilyurt, Samed Armut, Erdal İlbey

Kadrolar

Özvatanspor: Yakup Kocaoğlu, Sedat Sönmez (Ahmet Metin Yıldız dk. 85), Mehmet Ali İmren (Mustafa Bayram dk. 81), Bahtiyar Ekici, Sedat Burak Altay, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan, Beytullah Özcan, Çağan Zeki Doğan (Furkan Ulus dk. 46), Fatih Emre Taş, Hasan Gökberk Seçme

Döğerspor: Batuhan Kaya, Tugay Aydoğan, Erkan Kapar, Melih Faruk Demir, Yakupcan Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Ali Avcı, Süleyman Yasa (Mecit Kaan Ateş dk. 57), Mehmet Ali Kılıç, Hakan Albayrak (Mustafa Erdoğan dk. 90), Samet Türk (Oğuzhan Yalçın dk. 70)

Goller

Özvatanspor: Burak Arslan (dk. 20, 48)

Döğerspor: Samet Türk (dk. 1), Hakan Albayrak (dk. 17), Erkan Kapar (dk. 40)

Detay: Maçın başında Samet Türk'ün erken golüne rağmen Burak Arslan'ın çift golüne Döğerspor'un Hakan Albayrak ve Erkan Kapar ile cevabı galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Döğerspor, puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu.

