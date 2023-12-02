Dolmabahçe'deki hezimet sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşırtan açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubundaki 5. maçında Beşiktaş, Club Brugge'ü ile karşı karşıya geldi. iyah-Beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada sahadan 0-5 mağlup ayrılarak 1 puanını korudu. Takımın teknik hocası Rıza Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Detaylar haberimizde..

Dolmabahçe'deki hezimet sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşırtan açıklama
Yayın Tarihi:

Beşiktaş ile Belçika'nın ekibi Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubundaki 5. maçında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Maçta şoke eden bir skor yaşandı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 0-5 mağlup ayrıldı. Maçın ardından takımın tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Maç sonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

Dolmabahçe'deki hezimet sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşırtan açıklama

MAÇ OYNANMASIN TEKLİFİ GELSEYDİ KABUL EDERDİM"

“Bana 'Bu oyunu oynamasan sorun olur mu?' Evet derim. Bugün hayranlar için gerçekten üzülüyorum. Daha erken gelseydim her şey farklı olabilirdi. Aslında oynayacak oyuncumuz yok. Hiç bu kadar çok yaralı insan görmemiştim."

“YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK”

"Rosier, F.Bahçe maçında forma giyemeyecek. Bailly hâlâ yaralı. Amartey sakatlandı. Ghezzal sakatlandı. Hangisini saymalıyım? Hepsi sakattı. Yapacak birşeyimiz yoktu."

“TAMAMEN FARKLI OLACAK”

"Herkes rahatlamalı. Konferans Ligi'nde hiçbir beklentimiz falan yok. Sadece tek maç oynadık. Bu kadar. İnşallah Ankaragücü-Fenerbahçe maçında bunu telafi ederiz. Tamamen farklı olacak."

"TAKIM ISIRMIYOR"

"Takımımız suçlu değil, agresif değil. Bunu kesinlikle üzeltmemiz lazım. Bunun farkındayız. Milli devre arasında iki hazırlık maçını ynamak istiyorum. Kadroyu gördüm, iki maçı oynama şansımız sıfırdı. Herkes sakatlandı çünkü."

Öne Çıkanlar
Bu zam artık sigarayı bıraktıracak! Paket başı 9 TL oynayacak: Duyanlar yeter diyor! Bu zam artık sigarayı bıraktıracak! Paket başı 9 TL oynayacak: Duyanlar yeter diyor!
Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak içilmeli! Vücudu dinç tutup cayır cayır yağ yaktıran karışım Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak içilmeli! Vücudu dinç tutup cayır cayır yağ yaktıran karışım
Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi Bu salatayı yiyen tüm gün acıkmıyor! 15 saate kadar tok tutan pratik salata tarifi
Çok Okunanlar
Candaş Tolga Işık'ın Arda Turan röportajı istifayı getirdi Candaş Tolga Işık'ın Arda Turan röportajı istifayı getirdi Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 6 haftalık büyük darbe Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 6 haftalık büyük darbe TFF'den 6 kulübe şok ceza: 3 puanları silindi TFF'den 6 kulübe şok ceza: 3 puanları silindi Fenerbahçe Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Nerede, Nasıl İzlenir? Fenerbahçe Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Nerede, Nasıl İzlenir? Manchester United maçına saatler kala kötü haber geldi Manchester United maçına saatler kala kötü haber geldi