Dolmabahçe'deki hezimet sonrası Rıza Çalımbay'dan şaşırtan açıklama

Beşiktaş ile Belçika'nın ekibi Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubundaki 5. maçında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Maçta şoke eden bir skor yaşandı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 0-5 mağlup ayrıldı. Maçın ardından takımın tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Maç sonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:





MAÇ OYNANMASIN TEKLİFİ GELSEYDİ KABUL EDERDİM"

“Bana 'Bu oyunu oynamasan sorun olur mu?' Evet derim. Bugün hayranlar için gerçekten üzülüyorum. Daha erken gelseydim her şey farklı olabilirdi. Aslında oynayacak oyuncumuz yok. Hiç bu kadar çok yaralı insan görmemiştim."

“YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK”

"Rosier, F.Bahçe maçında forma giyemeyecek. Bailly hâlâ yaralı. Amartey sakatlandı. Ghezzal sakatlandı. Hangisini saymalıyım? Hepsi sakattı. Yapacak birşeyimiz yoktu."

“TAMAMEN FARKLI OLACAK”

"Herkes rahatlamalı. Konferans Ligi'nde hiçbir beklentimiz falan yok. Sadece tek maç oynadık. Bu kadar. İnşallah Ankaragücü-Fenerbahçe maçında bunu telafi ederiz. Tamamen farklı olacak."

"TAKIM ISIRMIYOR"

"Takımımız suçlu değil, agresif değil. Bunu kesinlikle üzeltmemiz lazım. Bunun farkındayız. Milli devre arasında iki hazırlık maçını ynamak istiyorum. Kadroyu gördüm, iki maçı oynama şansımız sıfırdı. Herkes sakatlandı çünkü."