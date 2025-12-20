Domenico Tedesco’dan Eyüpspor maçında 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor karşılaşmasında, son lig mücadelesi olan Konyaspor 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Maç öncesi düzenleme

Tedesco, Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown yerine savunmada Levent Mercanı, orta sahada ise Edson Álvarez yerine İsmail Yükseki ilk 11’de görevlendirdi.

Fenerbahçe’nin 11’i

Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Yedekler

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Haydar Karataş yedekte bekledi.

Sakatlıklar ve eksikler

Takımda sakatlıkları süren Archie Brown ile Nelson Semedo tedavi görüyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da ekibe dahil edilmedi. Hafif sakatlığı bulunan Edson Álvarez riske edilmedi. Ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becaonın kadro dışı durumları devam ediyor.

Tribündeki destek

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada, yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar soğuk havaya rağmen tribündeki yerlerini aldı ve maçın ilk düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO, SON OYNADIKLARI KONYASPOR MAÇI 11'İNE GÖRE EYÜPSPOR MÜSABAKASINA 2 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.