Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta

Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko: Hayri Gür Salonu'nda Net Galibiyet

Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yenerek sahadan üstün ayrıldı. Maç Hayri Gür Salonu'nda oynandı ve Trabzonspor taraftarının desteğiyle öne çıktı.

Maç Özeti

İlk periyot 25-29 Fenerbahçe üstünlüğünde geçildi. Devre 53-45 Trabzonspor lehine tamamlandı ve ikinci yarıda ev sahibi ekip farkı açarak skoru belirledi. İkinci periyot skoru 75-56 olarak kaydedildi.

Detaylar ve Kadrolar

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Trabzonspor: Reed 36, Tinkle 5, Cem Ulusoy 4, Alican Güney, Berk Demir 5, Yeboah 13, Yoyce Hamm 9, Ege Arar 4, Tony Taylor 10, Silins, Dorukhan Engindeniz, Delgado 13

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Melli 4, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Hall 6, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Colson 4, Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyot Skorları

1. Periyot: 25-29

Devre: 53-45

2. Periyot: 75-56

Trabzonspor'da Reed 36 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekip genel olarak dengeli bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko ise aradaki farkı kapatamadı ve zorlu deplasmandan boynu bükük ayrıldı.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 12. HAFTASINDA TRABZONSPOR EVİNDE KONUK ETTİĞİ FENERBAHÇE BEKO’YU 99-73 MAĞLUP ETTİ.