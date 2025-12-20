DOLAR
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta

Trabzonspor, Hayri Gür Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu 99-73 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi 12. haftasında önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:59
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta

Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko: Hayri Gür Salonu'nda Net Galibiyet

Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yenerek sahadan üstün ayrıldı. Maç Hayri Gür Salonu'nda oynandı ve Trabzonspor taraftarının desteğiyle öne çıktı.

Maç Özeti

İlk periyot 25-29 Fenerbahçe üstünlüğünde geçildi. Devre 53-45 Trabzonspor lehine tamamlandı ve ikinci yarıda ev sahibi ekip farkı açarak skoru belirledi. İkinci periyot skoru 75-56 olarak kaydedildi.

Detaylar ve Kadrolar

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Trabzonspor: Reed 36, Tinkle 5, Cem Ulusoy 4, Alican Güney, Berk Demir 5, Yeboah 13, Yoyce Hamm 9, Ege Arar 4, Tony Taylor 10, Silins, Dorukhan Engindeniz, Delgado 13

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Melli 4, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Hall 6, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Colson 4, Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyot Skorları

1. Periyot: 25-29

Devre: 53-45

2. Periyot: 75-56

Trabzonspor'da Reed 36 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekip genel olarak dengeli bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko ise aradaki farkı kapatamadı ve zorlu deplasmandan boynu bükük ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

