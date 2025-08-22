Dorgeles Nene: Fenerbahçe'ye Transfer Olmak Gurur Verici

Fenerbahçe'nin yeni transferi Malili kanat Dorgeles Nene, sarı-lacivertli kulübe katılmaktan duyduğu mutluluk ve gururu FB TV'ye verdiği açıklamalarda dile getirdi.

Transfer Açıklamaları

22 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle çok gururluyum çünkü çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe'deyim! Fenerbahçe forması giyecek olduğum için de çok ama çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi. Nene, burada büyük oyuncularla beraber oynayacağı, önemli takım arkadaşları ve büyük bir hoca ile çalışma fırsatı bulacağını vurguladı.

Nene transfer sürecine ilişkin, "Fenerbahçe'nin ilgisini ve isteğini ilk etapta bana menajerim söyledi. Otomatik olarak da buraya gelme konusunda çok istekli davrandım çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu transfer süreci çok hızlı bir şekilde cereyan etti. İki kulüp, kendi arasında anlaştı. Ben de aynı gün buraya geldim çünkü gelme konusunda istekliydim. Hatta birçok eşyamı orada bıraktım, hazırlayamadan geldim çünkü Fenerbahçe formasını giyecek olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım, her şeyimi vereceğim." diye ekledi.

Mourinho ile Çalışmak

Nene, teknik direktör Jose Mourinho ile çalışacak olmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti: "Öncelikle hocamız Jose Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Onun takımında yer almak, onun takımı tarafından istenmek, onunla beraber aynı amaç uğruna çalışacak olmak çok büyük bir his. Kendisi gerçekten çok büyük bir hoca. Ben daha küçükken televizyondan onu ve başarılarını izlerdim. Takım ve onun için her şeyimi vereceğim."

Fiziksel ve mental olarak hazır olduğunu söyleyen Nene, görev verildiğinde en iyisini ortaya koyacağını ve kulüp için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Taraftara Mesajı

Dorgeles Nene, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile yapılan maçta taraftarların gösterdiği desteği unutamadığını söyledi: "Gerçekten inanılmazdı ve harikaydı. Taraftarlarımız çok güçlü bir ortam ve atmosfer yarattı. Aslında ben maçı tribünde seyrederken bir yandan da takımıma katkı sağlayabilmek adına soyunma odası ve sahada olmayı çok istedim. Çünkü taraftarlarımızın göstermiş olduğu destek tezahüratları gerçekten çılgıncaydı, dolayısıyla hayranlıkla seyrettim. Taraftarlarımıza güzel mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Aldığım mesajlarda şunu hissettim. Benim gelmemi çok istediler ve gelmiş olmamdan dolayı da çok mutlular. Benim için bunları görmek çok büyük onur ve gurur."

Son olarak Nene, "Fenerbahçe için her şeyi yapacağım. Birlikte iyi bir sezon geçirerek sezon sonu şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Onların destekleriyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız arkamızda olduğu sürece bütün hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz." diyerek taraftarlara güven mesajı verdi.