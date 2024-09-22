Dosinia Likya Cup Yat Yarışları Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Yarışlar Tamamlandı

Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'de, bu yıl düzenlenen Dosinia Likya Cup Yat Yarışları başarıyla tamamlandı. 20 teknenin yarıştığı etkinlikte, deniz tutkunları kıyasıya mücadele etti.

Yarış Sonuçları

Kemer Belediye Yat Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda kazanan ekipler belirlendi. Yarışmanın farklı gruplarında birincilik elde eden takımlar ise şöyle sıralandı:

Beyaz Grup: Yiğit Akdeniz ve ekibi

Yiğit Akdeniz ve ekibi Turuncu Grup: Can Nal ve ekibi

Can Nal ve ekibi Yeşil Grup: Fırat Yılmaz ve ekibi

Fırat Yılmaz ve ekibi Kırmızı Grup: Kaan Karaelmas ve ekibi

Ödül Töreni

Ödül töreni, Türkiz Otel iskelesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, G-Marina Müdürü Levent Tokaç, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, ATAK Akademi kurucusu Ali Türkşen ve ana sponsor Yücel Ege gibi önemli isimler yer aldı.

Törende başarılı takımlara ödülleri verildi ve sosyal bir atmosferde gerçekleştirilen bu etkinlik, deniz sporlarına olan ilginin artırılmasına katkı sağladı.