DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.154.483,67 -0,09%

Dosinia Likya Cup Yat Yarışları Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dosinia Likya Cup Yat Yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:52
Dosinia Likya Cup Yat Yarışları Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Yarışlar Tamamlandı

Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'de, bu yıl düzenlenen Dosinia Likya Cup Yat Yarışları başarıyla tamamlandı. 20 teknenin yarıştığı etkinlikte, deniz tutkunları kıyasıya mücadele etti.

Yarış Sonuçları

Kemer Belediye Yat Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda kazanan ekipler belirlendi. Yarışmanın farklı gruplarında birincilik elde eden takımlar ise şöyle sıralandı:

  • Beyaz Grup: Yiğit Akdeniz ve ekibi
  • Turuncu Grup: Can Nal ve ekibi
  • Yeşil Grup: Fırat Yılmaz ve ekibi
  • Kırmızı Grup: Kaan Karaelmas ve ekibi

Ödül Töreni

Ödül töreni, Türkiz Otel iskelesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, G-Marina Müdürü Levent Tokaç, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, ATAK Akademi kurucusu Ali Türkşen ve ana sponsor Yücel Ege gibi önemli isimler yer aldı.

Törende başarılı takımlara ödülleri verildi ve sosyal bir atmosferde gerçekleştirilen bu etkinlik, deniz sporlarına olan ilginin artırılmasına katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Galip geldiğimiz için mutluyum'
2
Barcelona, Villarreal'i 5-1 Geçti
3
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Çorum FK-Kocaelispor Maçının Ardından İki Teknik Direktörden Değerlendirmeler
5
Adana Demirspor ve Alanyaspor Maç Analizi
6
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Beşiktaş'ı Zorladık"
7
Arkas Spor, Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nı Kazandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları