Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı İtalya'da Altın Madalya Hedefliyor
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, haziranda İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'na (Trisome European Games) altın madalya hedefiyle hazırlıklarını Bursa'da sürdürüyor. Takım, BTSO Meslek Eğitim Kampüsü'nde kamp faaliyetlerinin dördüncü aşamasını devam ettirmekte.
Takım Başantrenörü'nden Açıklamalar
Takımın başantrenörü Ufuk Bulut, 2018 yılında kurulan takımın, katıldığı uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attığını belirtti. Bulut, "Avrupa ve dünya ikincilikleri ile sistemli çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Her geçen gün tecrübemiz artıyor" Özellikle Antalya'daki turizm oyunlarında üst düzey bir final maçı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bulut, "Son organizasyonda İtalya'ya mağlup olduk ama bu kez hedefimiz onlara yenilmeden altın madalyayı kazanmak" Takımın sporcularından Eren Yılmaz, 6 yıldır basketbol oynadığını ve iyi bir oyun kurucu olduğunu belirtti. Eren, son İtalya karşılaşmasında kaybettiklerini, fakat hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayarak, "Sağlık olsun. Allah'ın izniyle bu kez daha iyi sonuçla döneceğiz" Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Eren Yılmaz: "Bu Kez Daha İyi Sonuç Alacağız"
Özellikle Antalya'daki turizm oyunlarında üst düzey bir final maçı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bulut, "Son organizasyonda İtalya'ya mağlup olduk ama bu kez hedefimiz onlara yenilmeden altın madalyayı kazanmak" Takımın sporcularından Eren Yılmaz, 6 yıldır basketbol oynadığını ve iyi bir oyun kurucu olduğunu belirtti. Eren, son İtalya karşılaşmasında kaybettiklerini, fakat hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayarak, "Sağlık olsun. Allah'ın izniyle bu kez daha iyi sonuçla döneceğiz" Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Takımın sporcularından Eren Yılmaz, 6 yıldır basketbol oynadığını ve iyi bir oyun kurucu olduğunu belirtti. Eren, son İtalya karşılaşmasında kaybettiklerini, fakat hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayarak, "Sağlık olsun. Allah'ın izniyle bu kez daha iyi sonuçla döneceğiz" Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Oyunları'ndan (Trisome European Games) altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.