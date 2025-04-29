Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Altın Madalya Peşinde

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı İtalya'da Altın Madalya Hedefliyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, haziranda İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Oyunları'na (Trisome European Games) altın madalya hedefiyle hazırlıklarını Bursa'da sürdürüyor. Takım, BTSO Meslek Eğitim Kampüsü'nde kamp faaliyetlerinin dördüncü aşamasını devam ettirmekte.

Takım Başantrenörü'nden Açıklamalar