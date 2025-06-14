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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:46
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Hedefi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çeşitli illerde gerçekleştirilen kamp dönemlerinin ardından, son kampı Bursa'da yapan milli takım, şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Ufuk Bulut'un Açıklamaları

Takımın başantrenörü Ufuk Bulut, milli takımın kuruluşundan bu yana uluslararası organizasyonlara 7. kez katılacaklarını belirtti. Sporculardan yüksek performans beklediklerini ifade eden Bulut, "Şu anda o düzeydeler aslında. Yavaş yavaş şiddetini artırarak gelmiştik. Şimdi şiddetini azaltarak şampiyonaya doğru gideceğiz. Çok umutlu olduğumuz oyuncularımız var. Özellikle üç oyuncumuzdan çok beklenti içerisindeyiz," dedi.

Bütün yükü 3 antrenörle paylaştıklarını kaydeden Bulut, "İkisi beden eğitimi ve spor yüksekokulundan mezun. Ben de özel eğitim öğretmeniyim. Ekibin bu şekilde oluşması, sporcuların hem davranışları hem psikolojileri hem de sportif başarıları açısından bize büyük katkı sağlıyor. Dünya ve Avrupa ikinciliğimiz var. Bu sene bir altınla bu hasreti bitirmek istiyoruz artık," sözlerine ekledi.

Takım Kaptanı Hasan Gökhan Kotan'ın Hedefleri

Takım kaptanı Hasan Gökhan Kotan, hazırlık sürecinin güzel geçtiğini ve şampiyonada birinci olmayı hedeflediklerini vurguladı. Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini belirten Kotan, "Ülkemizi temsil edeceğiz. Şampiyon olup ülkemize gururla döneceğiz. Bu sefer daha güçlüyüz, heyecanlı ve cesuruz. Birlik ve beraberlik yolunda şampiyonluğu alıp ülkemizin İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okutmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Kadir Kağan Çağlar'ın Taşıdığı Umut

Oyunculardan Kadir Kağan Çağlar ise 16 yıldır basketbol oynadığı bilgisini vererek, "Mersin'den Bursa'ya geldim. Şampiyon olmak için buradayım. Tüm kardeşlerimle birlikte son bir antrenman yaptık, sonra İtalya'ya gideceğiz. Orada maçlarımız olacak. Ben de inşallah performansımı göstereceğim. İnşallah birlikte şampiyon olacağız," ifadelerini kullandı.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa...

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa...

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

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