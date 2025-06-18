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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda ve ABD'yi Geride Bıraktı

Türkiye, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda ve ABD'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 22:03
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda ve ABD'yi Geride Bıraktı

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Ay-yıldızlı takım, İrlanda'yı 7-2 ve ABD'yi 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımımız, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada sabah seansında İrlanda'yı konuk etti ve rakibini 7-2 mağlup etti.

Öğleden sonra ise ABD ile oynadığı akşam seansında da sahadan 6-2 galip ayrılarak, şampiyonadaki üçüncü maçını da kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de İrlanda ile bir kez daha karşılaşacak. Bu heyecan verici mücadeleyi tüm taraftarlarımızın desteklemesi bekleniyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa...

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı ve ABD'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa...

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı ve ABD'yi yenerek yarı finale yükseldi.

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