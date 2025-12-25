Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' — Fair Play Onuru

Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması'

Muğla'dan çıkan Fair Play örneği

Muğla kökenli antrenör Dr. Ejder Sözen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Tören, İstanbul'daki Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Sözen’e ödülü takdim edilirken, 2011 yılında kurduğu Bencik Köyü Okçuluk Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmesinin Fair Play ruhuna uygun örnek bir başarı olduğu vurgulandı.

Ödül metninde, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç imzasıyla, Ejder Sözen’in sporda etik değerlerin ve Fair Play anlayışının toplumda yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğu belirtildi.

Dr. Sözen, ödülün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması adıyla aldığım bu ödül, hayatımın en anlamlı ödüllerinden birisi oldu".

Ödül, hem Muğla’nın hem de Türk sporunun gururu olarak değerlendirildi; Sözen’in eğittiği sporcuların başarıları ve Fair Play yaklaşımı ön plana çıkarıldı.

