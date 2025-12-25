DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' — Fair Play Onuru

Muğla'da kurduğu Bencik Köyü Okçuluk Takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiren Dr. Ejder Sözen, TMOK'un 2024 Fair Play ödüllerinde Tanıtım Dalı Şeref Diploması aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:34
Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' — Fair Play Onuru

Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması'

Muğla'dan çıkan Fair Play örneği

Muğla kökenli antrenör Dr. Ejder Sözen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

Tören, İstanbul'daki Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Sözen’e ödülü takdim edilirken, 2011 yılında kurduğu Bencik Köyü Okçuluk Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmesinin Fair Play ruhuna uygun örnek bir başarı olduğu vurgulandı.

Ödül metninde, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç imzasıyla, Ejder Sözen’in sporda etik değerlerin ve Fair Play anlayışının toplumda yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğu belirtildi.

Dr. Sözen, ödülün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı Şeref Diploması adıyla aldığım bu ödül, hayatımın en anlamlı ödüllerinden birisi oldu".

Ödül, hem Muğla’nın hem de Türk sporunun gururu olarak değerlendirildi; Sözen’in eğittiği sporcuların başarıları ve Fair Play yaklaşımı ön plana çıkarıldı.

MUĞLA'DA KURDUĞU OKÇULUK TAKIMIYLA AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİREN ANTRENÖR DR. EJDER...

MUĞLA'DA KURDUĞU OKÇULUK TAKIMIYLA AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİREN ANTRENÖR DR. EJDER SÖZEN'E, TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ (TMOK) TARAFINDAN 'TANITIM DALI ŞEREF DİPLOMASI' TAKDİM EDİLDİ.

MUĞLA'DA KURDUĞU OKÇULUK TAKIMI İLE AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİREN ANTRENÖR DR. EJDER...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feryal Mine Mavi: Öğretmenden Mr. Universe Şampiyonluğuna
2
Hüseyin Eroğlu: "Şu anki çıkışımızı son maçta da devam ettirmek istiyoruz" - Çorum FK, Erzurumspor FK maçı öncesi
3
Aliağa Petkimspor'lu David Efianayi Haftanın 5'ine Seçildi
4
Dr. Ejder Sözen’e TMOK’dan 'Tanıtım Dalı Şeref Diploması' — Fair Play Onuru
5
Ali Gürbüz: 'Sadettin Saran’a Güveniyoruz' | Fenerbahçe Başkanı Serbest
6
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor
7
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: "Devre Arasında Transfer Arayışlarımız Olacak"

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması