Dries Mertens Futbolu Bıraktı: 38 Yaşında Emeklilik Açıklaması

Dries Mertens, 38 yaşında Marktrock Festivali'nde futbolu bıraktığını açıkladı. Galatasaray'la 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:58
Dries Mertens Futbolu Bıraktı: 38 Yaşında Emeklilik Açıklaması

Dries Mertens futbolu bıraktı

38 yaşında emeklilik açıklaması

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

