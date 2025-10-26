Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 Madalya

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 22:39
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan iki isim podyuma çıktı. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre düzenlenen organizasyonda milliler başarılı sonuçlar elde etti.

İbrahim Metehan Yaprak — Gümüş Madalya

Serbest stil 79 kilo kategorisinde mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e yenilen Yaprak, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Hakan Büyükçingil — Bronz Madalya

Serbest stil 125 kilo kategorisinde yarışan Hakan Büyükçingil, üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

