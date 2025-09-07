DOLAR
Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da

15-21 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, TSF'ye göre çok sayıda genç sporcuyu ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:05
15-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek

15-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, genç satranççıları uluslararası arenada buluşturacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenleyeceği organizasyona farklı ülkelerden çok sayıda genç sporcunun katılacağı belirtildi.

"Sporcular 64 kareli tahta üzerinde, hesaplama, strateji, hız ve zekanın buluştuğu mücadelelere imza atacak. Geleceğin büyük ustaları her zaman ilgiyle takip ettikleri hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini sergileyecekler."

