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Dünya Bisiklet Günü'nde Çocuklarla Bisiklet Sevinci

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, çocuklar için eğlenceli etkinliklerle kutlandı. TBF, bisiklet eğitimiyle geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:51
Dünya Bisiklet Günü'nde Çocuklarla Bisiklet Sevinci

Çocuklarla Eğlenceli Bir Dünya Bisiklet Günü

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla coşkuyla kutladı. Etkinlik, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda düzenlendi ve burada öğrenciler bisiklet dersine katıldı.

Bisiklet Eğitimi ve Pedala İlk Adım Projesi

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü'nün de destek verdiği organizasyonda, çocuklar temel bisiklet eğitiminin yanı sıra "Pedala İlk Adım" projesi kapsamında okul içinde kurulan parkurda profesyonel bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TBF İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle 8 yıldır devam eden bu proje, çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine çok yönlü katkı sunuyor.

Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Etkinlikte, sporcular öğrencilere bire bir destek sağlarken, bisikletin çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olduğu hakkında bilgiler de verildi. TBF İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, yaptığı açıklamada, "Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında her sınıfın sabah 09.00 ile 12.00 arasında bisiklet dersi ve bisiklet günlüğü oluyor. Kaskın öneminden, selenin ayarından pedala kadar tüm temel bilgileri veriyoruz. Bisiklet sporcusu yetiştirmek için bu yıl bir proje başlattık." dedi.

Efendioğlu, ayrıca, "TBF'de lisans yaşı 9'a indiği için 9 yaşını doldurmuş tüm çocuklara lisans çıkarabiliyoruz. Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz." diyerek projelerin kapsamını vurguladı.

Çocukların Heyecanı

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu Müdür Yardımcısı İlker Yılmaz, etkinliğin ilkbaharda başladığını hatırlatarak, çocukların "inanılmaz coşku ve heyecanla" bisiklet sürmeyi beklediklerini belirtti. Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise, "10 yıllık bir spor kulübünün yöneticisiyim. Bölgede yaşayan insanlara bisikleti anlamaya, öğretmeye ve bindirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da bisiklet derslerinden oldukça memnun olduklarını ve bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini ifade etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla kutladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla kutladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla kutladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla kutladı.

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