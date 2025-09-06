Dünya Boks Şampiyonası: Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas Son 16'ya Yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörler son 16 turuna çıktı
İngiltere'nin Liverpool kentinde devam eden Dünya Boks Şampiyonasında milli sporcular Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas başarıyla ilerleyerek turnuvanın son 16 turuna kaldı.
Günün öne çıkan maçları
Samet Gümüş erkekler 50 kiloda Kırgızistan'dan Anvarzhan Khodzhiev'i mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Sultan Osmanlı 75 kiloda İtalyan rakibi Giacomo Salvati'yi yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
Mücahit İlyas +90 kiloda Türkmen rakibi Dovlet Yslamov'u mağlup ederek tur atladı.
Organizasyonun üçüncü gününde kimler ringe çıkacak?
Turnuvanın üçüncü gününde şu sporcular ringe çıkacak: kadınlar 60 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Büşra Işıldar, erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve 70 kiloda Necat Ekinci.