Dünya Boks Şampiyonası: Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas Son 16'ya Yükseldi

Liverpool'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas, son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:03
Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörler son 16 turuna çıktı

İngiltere'nin Liverpool kentinde devam eden Dünya Boks Şampiyonasında milli sporcular Sultan Osmanlı, Samet Gümüş ve Mücahit İlyas başarıyla ilerleyerek turnuvanın son 16 turuna kaldı.

Günün öne çıkan maçları

Samet Gümüş erkekler 50 kiloda Kırgızistan'dan Anvarzhan Khodzhiev'i mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sultan Osmanlı 75 kiloda İtalyan rakibi Giacomo Salvati'yi yenerek son 16'ya adını yazdırdı.

Mücahit İlyas +90 kiloda Türkmen rakibi Dovlet Yslamov'u mağlup ederek tur atladı.

Organizasyonun üçüncü gününde kimler ringe çıkacak?

Turnuvanın üçüncü gününde şu sporcular ringe çıkacak: kadınlar 60 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Büşra Işıldar, erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve 70 kiloda Necat Ekinci.

