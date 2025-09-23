Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Filipinler'deki 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu sona erdi; Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finalde.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:34
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu sonuçları

Türkiye-Hollanda: 3-1

Polonya-Kanada: 3-1

Arjantin-İtalya: 0-3

Belçika-Finlandiya: 3-0

Bulgaristan-Portekiz: 3-0

ABD-Slovenya: 3-1

Tunus-Çekya: 0-3

Sırbistan-İran: 2-3

Çeyrek final programı (TSİ)

Yarın:

10.30 İtalya-Belçika

15.00 Polonya-Türkiye

25 Eylül Perşembe:

10.30 Çekya-İran

15.00 ABD-Bulgaristan

Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, dünya 1 numarası Polonya ile oynayacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Yarı finaller: 27 Eylül Cumartesi

Üçüncülük ve final: 28 Eylül Pazar

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eminevim Ümraniyespor Boluspor'u 1-0 Yendi | Trendyol 1. Lig 7. Hafta
2
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası Güney Kore'de Başladı: Öznur Cüre Girdi Zirvede
3
Sivasspor, Adana Demirspor maçı öncesi taktik idman yaptı
4
Beşiktaş Kayseri'ye Geldi — Zecorner Kayserispor Maçı Yarın 20.00'de
5
Bursaspor 77-58 ile FIBA Şampiyonlar Ligi Gruplarına Yükseldi
6
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya
7
VakıfBank'tan Sakatlık Açıklaması: Boskovic ve Markova'nın Durumu

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek