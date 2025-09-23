Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu
Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finale yükseldi.
Son 16 turu sonuçları
Türkiye-Hollanda: 3-1
Polonya-Kanada: 3-1
Arjantin-İtalya: 0-3
Belçika-Finlandiya: 3-0
Bulgaristan-Portekiz: 3-0
ABD-Slovenya: 3-1
Tunus-Çekya: 0-3
Sırbistan-İran: 2-3
Çeyrek final programı (TSİ)
Yarın:
10.30 İtalya-Belçika
15.00 Polonya-Türkiye
25 Eylül Perşembe:
10.30 Çekya-İran
15.00 ABD-Bulgaristan
Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, dünya 1 numarası Polonya ile oynayacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Yarı finaller: 27 Eylül Cumartesi
Üçüncülük ve final: 28 Eylül Pazar