Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türk Yüzücüler Başarı Elde Etti

Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

İtalya'nın Alghero kentinde düzenlenen Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Türkiye Yüzme Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyona katılan 11 milli sporcu, önemli anlara imza attı.

Madalya Kazanan Yüzücüler

Milli yüzücülerimizden Emir Batur Albayrak, erkekler 7,5 kilometre 16-17 yaş kategorisinde ulaştığı 1:18:34.30 saniyelik zamanla altın madalya kazandı. Yine aynı kategoride yarışan Atakan Ercan ise 1:18:39.00 ile bronz madalya elde etti.

Diğer Milli Sporcuların Başarıları

Milli sporcumuz Su İnal, kadınlar 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 4'üncü sırada yer alırken, Beren Çağman, Su İnal, Berkin Avcı ve Kaya Uzunkaya’dan oluşan 4x1500 metre karışık bayrak takımı 14-16 yaş kategorisinde 6'ncı oldu.

Berkin Avcı, erkekler 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 8'inci, kadınlar 7,5 kilometre 16-17 yaş kategorisinde Talya Erdoğan 12'nci, Berk Boz, Burhanettin Hacısağır, Talya Erdoğan ve Burcunaz Narin’den oluşan 4x1500m Karma Bayrak Takımı 12'nci, Beren Çağman 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 13'üncü, Berk Boz 10 kilometre 18-19 yaş kategorisinde ve Kaya Uzunkaya 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 15'inci sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla Türk yüzücüler, uluslararası platformda önemli bir başarıya imza atmış oldu.