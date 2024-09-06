Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İçin Türkiye'de Önemi Toplantı

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Toplantısı Düzenlendi

2025 yılı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın organizatörleri, Türkiye'nin Afyonkarahisar şehrinde bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, şampiyonanın Türkiye'deki gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yükselişi ve İlk Yarış

Baysan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu organizasyonun hızla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'deki ilk Dünya Kar Motosikleti yarışının bu yıl mart ayında Erciyes'te yapıldığını belirtti. "İlk organizasyonumuz olmasına rağmen güzel geçti. Daha önceki tecrübelerimizi burada kullanarak başarılı bir iş çıkardık," diye ekledi.

İkinci Etap Umutları

Baysan, 2023 şampiyonasının büyük ölçüde tekrar Erciyes'te yapılmasının planlandığını ifade etti. "Yetkililer, Türkiye'de bir yıl içinde iki etap düzenlemek istiyor. Bu talep, bizim mevcut organizasyonumuzun başarısından kaynaklanmıştır. İkinci etap nerede yapılacak? Hoşça kalın, önümüzdeki takvimle netleşecek," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek

Uluslararası Motosiklet Federasyonu yetkilisi Daniele Rizzi de toplantıda bulunarak, organizasyonun başarılı olduğunun altını çizdi. Rizzi, "Toplantımızda, organizmanın nasıl daha ileriye taşınabileceği üzerine görüşmeler yaptık. Ayrıca, şampiyonanın büyüme potansiyelini de paylaştık," dedi.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.