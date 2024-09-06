Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İçin Türkiye'de Önemi Toplantı

Afyonkarahisar'da, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2025 organizatörleri toplantısı yapıldı. Önemli gelişmeler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:29
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İçin Türkiye'de Önemi Toplantı

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Toplantısı Düzenlendi

2025 yılı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın organizatörleri, Türkiye'nin Afyonkarahisar şehrinde bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, şampiyonanın Türkiye'deki gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yükselişi ve İlk Yarış

Baysan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu organizasyonun hızla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'deki ilk Dünya Kar Motosikleti yarışının bu yıl mart ayında Erciyes'te yapıldığını belirtti. "İlk organizasyonumuz olmasına rağmen güzel geçti. Daha önceki tecrübelerimizi burada kullanarak başarılı bir iş çıkardık," diye ekledi.

İkinci Etap Umutları

Baysan, 2023 şampiyonasının büyük ölçüde tekrar Erciyes'te yapılmasının planlandığını ifade etti. "Yetkililer, Türkiye'de bir yıl içinde iki etap düzenlemek istiyor. Bu talep, bizim mevcut organizasyonumuzun başarısından kaynaklanmıştır. İkinci etap nerede yapılacak? Hoşça kalın, önümüzdeki takvimle netleşecek," şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek

Uluslararası Motosiklet Federasyonu yetkilisi Daniele Rizzi de toplantıda bulunarak, organizasyonun başarılı olduğunun altını çizdi. Rizzi, "Toplantımızda, organizmanın nasıl daha ileriye taşınabileceği üzerine görüşmeler yaptık. Ayrıca, şampiyonanın büyüme potansiyelini de paylaştık," dedi.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı...

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar