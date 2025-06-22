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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Tamamlandı

Erzincan'da yapılan Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi. Sporcular, Ergan Dağı'nda mücadele etti.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:21
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Tamamlandı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Sona Erdi

Erzincan, Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ile hareketli günler yaşadı. 21 ülkeden 50 sporcunun katıldığı bu prestijli etkinlik, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gerçekleşti.

Şampiyonanın Detayları

Yarışmalar, 10 dönüşlü ve 3,5 kilometre uzunluğundaki parkurda yapıldı. Dereceye giren sporcular arasında open luge kategorisinde birinci olan Abdil Mahdzan, ikinci Ulrich Becker ve üçüncü Kolby Parks yer aldı. Open skate kategorisinde ise birinci Adrien Paynel, ikinci Owen Fox ve üçüncü Harry Clarke oldu. Ayrıca, open inline kategorisinde de Carlos Quirogo birinci, Andreu Rochina ikinci ve Loneis Pyrovolou üçüncü olarak ödül aldılar.

Vali Aydoğdu'dan Açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Ergan Dağı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli ekstrem spor merkezlerinden biri olmayı hedeflediğimizi" vurguladı. Aydoğdu, sporun dostluk ve mücadele ruhunu yaşatan bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Şampiyonada yarışan sporcularımızın her birine teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri de yürekten tebrik ediyorum," dedi.

Ödüller Takdim Edildi

Dereceye giren sporculara ödülleri; Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

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