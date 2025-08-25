Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor
Kaunas Zalgiris Arena ev sahipliği yapacak
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası yarın Litvanya'da başlayacak. Organizasyon, Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonada sporcular yüzme, eskrim, engel ve koşu-atış disiplinlerinde kıyasıya mücadele edecek.
Bu organizasyon, binicilik yerine engel parkurunun yer aldığı ilk büyükler dünya şampiyonası olmasıyla dikkat çekiyor.
Türkiye'yi bu şampiyonada Buğra Ünal, Sıdal Aslan, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin temsil edecek.
Şampiyona, 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.