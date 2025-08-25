DOLAR
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, Kaunas Zalgiris Arena'da yarın başlayacak; yüzme, eskrim, engel ve koşu-atış disiplinleriyle 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:31
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Kaunas Zalgiris Arena ev sahipliği yapacak

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası yarın Litvanya'da başlayacak. Organizasyon, Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada sporcular yüzme, eskrim, engel ve koşu-atış disiplinlerinde kıyasıya mücadele edecek.

Bu organizasyon, binicilik yerine engel parkurunun yer aldığı ilk büyükler dünya şampiyonası olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'yi bu şampiyonada Buğra Ünal, Sıdal Aslan, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin temsil edecek.

Şampiyona, 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

