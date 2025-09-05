DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,57%
ALTIN
4.768,54 -1,66%
BITCOIN
4.575.963,95 -0,52%

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) Afyonkarahisar'da açıldı; törende Bekir Yunus Uçar anıldı, yetkililer konuştu, konserlerde Sufle, İkilem ve Semicenk sahne aldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:24
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) Afyonkarahisar'da Açıldı

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye)'nın açılış töreni, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Törende vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 8.'sini düzenledikleri NG Afyon Motofest ile birlikte Dünya Motokros Şampiyonası'nı ülkenin kadim şehri Afyonkarahisar'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Sporcuların heyecan dolu performanslarına tanıklık edeceğiz. Ayrıca konserlerle zenginleşecek festival programına tüm halkımızı keyifli bir hafta sonu yaşamaya davet ediyoruz."

Programa, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi katılarak konuşma yaptı.

Daha sonra sahneye çıkan sanatçılar arasında Sufle, İkilem ve Semicenk yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni...

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya (sol) İbrahim Yurdunuseven (sol 4) ve Hasan Arslan (sağ 1) İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol (sol 3) katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
2
18 Yaş Altı Milli Takımı Meksika'yı 4-0 Yendi - Vaclav Jezek Turnuvası (Çekya)
3
İspanya Milli Takımı Konya'ya Geldi — Türkiye ile 7 Eylül'de Karşılaşacak
4
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da Açıldı
5
Fenerbahçe 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
6
İstanbul Yarış Festivali Veliefendi'de Başlıyor
7
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İsveç Maçına Hazır

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire