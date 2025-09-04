Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest'e Yoğun İlgi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Afyonkarahisar'da 3 Eylül'de başlayacak NG Afyon Motofest ile hafta sonu motokros yarışlarının bu yıl daha farklı ve etkileyici bir ortam sunacağını belirtti.

Vefa: Süreklilik ve Bölgeye Kalıcı Katkı

Vefa, stant hazırlıkları ve bölge halkının desteğine dikkat çekerek, "İlk yıllarda katılan yarışçımız yoktu. Bu 8. yıl, 8 yıl sonra 8 çocuğumuz yarışmada yer aldı." dedi.

Vefa, ilginin kendilerini tetiklediğini vurgulayarak, "Bütün arzumuz devamlılığı sağlamak. Bir spor adına çaba içindeyiz. Bölge halkı çok ilgili ve yardım etmeyi seviyor. Bir şeyin en iyisini yapma peşindeyiz. Etkinlik, çok ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl 3 gün içinde şampiyonayı ve festivali 100 bin kişi ziyaret etti. Hiç küçümsenecek rakam değil." ifadelerini kullandı.

Baysan: Afyonkarahisar Dünya Sahnesinde

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Motofest'e coşkuyla hazırlandıklarını belirterek, "Geçen yıl ulaştığımız rakamlar çok yüksekti, festivalin tamamında 400 binleri bulduk. Bu sayının bu yıl daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Baysan, Afyonkarahisar'ın Motofest ve Motokros ile dünya çapında tanındığını vurguladı: "İnşallah bundan sonra da ülkemiz ve Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirleri güzel şekilde ağırlayacağız. Bizim için çok büyük gurur."

Etkinlik, hem spor hem de turizm açısından bölgeye katkı sağlamayı ve organizasyonun sürdürülebilirliğini önceliklendirmeyi amaçlıyor; yetkililer yerel katılımı güçlendirerek devamlılığı hedefliyor.