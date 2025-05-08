Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest Tanıtıldı

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest'in tanıtım toplantısı, İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar arasında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve milli sporcular Selen Tınaz, Akil Ulusan, Ahmet Buğra Geren ile birçok davetli yer aldı.

Bu önemli organizasyon, 25 ülkeden yaklaşık 150 elit yarışçının mücadele edeceği, Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM, Husqvarna ve Beta gibi ünlü markaların katılımını da içermektedir.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek MXGP Türkiye, Dünya Gençler, Dünya Kadınlar ve Avrupa Motokros Şampiyonası etapları ile birlikte aynı hafta sonu gerçekleştirilecek.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, “Dünya Motokros Şampiyonası'na 8'inci kez ev sahipliği yapacak olmamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu organizasyon, Türkiye'nin tanıtımına, gençliğe, şehirlerin kalkınmasına ve spor turizmine büyük katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, 180 ülkede yayınlanarak potansiyel 3,5 milyar kişiye ulaştığı bilgisini de veren Yiğitbaşı, bu gibi büyük organizasyonların kamu ve özel sektör iş birliğiyle mümkün olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, 2018 yılından itibaren MXGP Türkiye'ye ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir özlem olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl organizasyona 500 bin izleyici katıldı. Bu yıl da 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MXGP Türkiye ve 3-7 Eylül tarihlerinde NG Afyon Motofest, heyecan verici etkinlikler sunacak.” şeklinde konuştu.

Etkinlikler sporu, sanatı ve üretimi teşvik ederken toplumsal birlikteliği de güçlendiriyor. Bu sebeple destek veren tüm paydaşlara minnettar olduklarını belirten Köksal, herkesin bu heyecan dolu günlerde kendilerini ziyaret etmelerini istedi.

Mahmut Nedim Akülke ise organizasyonla ilgili heyecanlarını dile getirerek, “Dünyanın en iyi parkuru ile en iyi organizasyonu burada gerçekleştireceğiz.” diyerek başarı sözü verdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak. 3 Eylül'de başlayacak olan festival boyunca 12 konser ve 50'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Biletler ise vidipass.com adresinden temin edilebilecek.

Festival Konser Programı:

3 Eylül Çarşamba: Debublüman-Zeynep Bastık

4 Eylül Perşembe: Ayna-Mela Bedel-Motive

5 Eylül Cuma: Sufle-İkilem-Semicenk

6 Eylül Cumartesi: Samida-Nilüfer

7 Eylül Pazar: Kubat-Funda Arar

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest'in tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katılarak konuşma yaptı.

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest'in tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katılarak konuşma yaptı.