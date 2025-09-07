Dünya Motokros'ta 'En Önemli Puanlar' Afyonkarahisar'da

ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katıldığını belirterek, "Yarışçılar, en önemli puanlarını Afyonkarahisar'dan alıyor" dedi.

Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak mücadelesine katılan sporcuların pisti çok beğendiğini ifade etti. Dünya Motokros Federasyonu (FIM) yetkilileriyle, pist alanında son dakika değişiklikler yaptıklarını söyleyen Baysan, bu değişikliklerin sporcular için sürpriz olduğunu aktardı.

Baysan, pistin "15 gündür çalışmalarla birlikte etkili olan sağanakla homojen bir yapıya dönüştü" olduğunu belirtti ve organizasyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok fazla ülkeden sporcu burada yarışıyor"

Yarışların başlangıcında sporcu sayılarının yüksek olduğuna dikkat çeken Baysan, iddiası azalan sporcuların şampiyonaya veda ettiğini, lojistik ve yüksek masrafların bu süreci zorlaştırdığını vurguladı. Baysan, Afyonkarahisar pistini seven sporcuların mutlaka burada start almak istediğini söyledi.

Organizasyon takvimine değinen Baysan, yarışın MXGP Of Türkiye'den sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Avustralya'da son bulacağını hatırlattı. "Geride iki ayak kalmasına rağmen bir kaza ve motor arızası her şeyi değiştirebilir. MXGP ve MX2'de şampiyonu Afyonkarahisar belirleyebilir. İnşallah, Afyonkarahisar'dan bir şampiyonu daha ilan ederiz," diye konuştu.

TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu

MXGP yarışlarının 20 ülkede yapıldığını aktaran Baysan, organizasyon atmosferine katkı sağlayan seyirci ve fun kulüplerine de değindi: "Bu organizasyonu bu noktalara getirmek çok zordu. TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu. Bütün motorspor sevenleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

