DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

Dünya Motokros'ta 'En Önemli Puanlar' Afyonkarahisar'da

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın en kritik puanlarının Afyonkarahisar'da verildiğini, MXGP ve MX2 şampiyonunun burada belirlenebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:29
Dünya Motokros'ta 'En Önemli Puanlar' Afyonkarahisar'da

Dünya Motokros'ta 'En Önemli Puanlar' Afyonkarahisar'da

ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katıldığını belirterek, "Yarışçılar, en önemli puanlarını Afyonkarahisar'dan alıyor" dedi.

Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak mücadelesine katılan sporcuların pisti çok beğendiğini ifade etti. Dünya Motokros Federasyonu (FIM) yetkilileriyle, pist alanında son dakika değişiklikler yaptıklarını söyleyen Baysan, bu değişikliklerin sporcular için sürpriz olduğunu aktardı.

Baysan, pistin "15 gündür çalışmalarla birlikte etkili olan sağanakla homojen bir yapıya dönüştü" olduğunu belirtti ve organizasyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok fazla ülkeden sporcu burada yarışıyor"

Yarışların başlangıcında sporcu sayılarının yüksek olduğuna dikkat çeken Baysan, iddiası azalan sporcuların şampiyonaya veda ettiğini, lojistik ve yüksek masrafların bu süreci zorlaştırdığını vurguladı. Baysan, Afyonkarahisar pistini seven sporcuların mutlaka burada start almak istediğini söyledi.

Organizasyon takvimine değinen Baysan, yarışın MXGP Of Türkiye'den sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve Avustralya'da son bulacağını hatırlattı. "Geride iki ayak kalmasına rağmen bir kaza ve motor arızası her şeyi değiştirebilir. MXGP ve MX2'de şampiyonu Afyonkarahisar belirleyebilir. İnşallah, Afyonkarahisar'dan bir şampiyonu daha ilan ederiz," diye konuştu.

TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu

MXGP yarışlarının 20 ülkede yapıldığını aktaran Baysan, organizasyon atmosferine katkı sağlayan seyirci ve fun kulüplerine de değindi: "Bu organizasyonu bu noktalara getirmek çok zordu. TMF, dünyanın en iyi sporcularını Afyonkarahisar'da buluşturdu. Bütün motorspor sevenleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katılırken en önemli...

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katılırken en önemli puanlar Afyonkarahisar'da toplanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Of Türkiye etabına iddialı sporcuların katılırken en önemli...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Zeren Yıldız WIM'de İlk Normu Aldı: Hedef Kadın Büyükusta
2
Fenerbahçe Avrupa'da 286. Maçına Çıkıyor
3
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıkları Sürdürüyor
4
Celta Vigo'dan Iago Aspas'a Yeni Sözleşme: 37 Yaşında Süreklilik
5
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı
6
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Sıralaması
7
Trabzonspor, Denis Dragus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı