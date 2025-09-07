DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu

Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, Gwangju'da düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz maçında Slovenya'ya 233-232 yenilerek dördüncü oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:59
Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu

Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, takım müsabakalarında dördüncü sırayı aldı.

Müsabaka Özeti

Gwangju kentindeki organizasyonda makaralı yay kategorisinde mücadele eden milliler; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan kadroyla bronz madalya maçına çıktı. Üçüncülük müsabakasında Slovenya ile karşılaşan milli takım, 233-232 yenilerek podyumun dışında kaldı.

Turnuva Takvimi

Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu
2
EuroBasket 2025: Luka Doncic 42 Sayı ile Slovenya İtalya'yı 84-77 Yendi
3
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ödül Töreni
4
Bioderma Pro Beach Tour Mersin'de Şampiyonlar Belirlendi
5
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Balatonfüredi KSE 43-20 Beykoz Belediyespor
6
Verstappen Monza'da Kazandı — İtalya Grand Prix'si
7
Can Öncü Magny-Cours'ta İkinci Oldu: Dünya Supersport'ta Güçlü Performans

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı