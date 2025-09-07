Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu
Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, takım müsabakalarında dördüncü sırayı aldı.
Müsabaka Özeti
Gwangju kentindeki organizasyonda makaralı yay kategorisinde mücadele eden milliler; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan kadroyla bronz madalya maçına çıktı. Üçüncülük müsabakasında Slovenya ile karşılaşan milli takım, 233-232 yenilerek podyumun dışında kaldı.
Turnuva Takvimi
Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.