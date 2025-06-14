Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı Devam Ediyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabındaki 4. gün müsabakaları, Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşti. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde bulunan 4 kortta düzenlenen bu heyecan dolu etkinlikte, yarın erkeklerde yarı final ve final, kadınlarda ise final müsabakaları yapılacak.

Kadınlarda Final Heyecanı

Bugün oynanan müsabakalar sonucunda, kadınlarda İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisi ile İsviçre'den Anouk-Zoe çifti finale yükselmeyi başardı. Kadınlarda 3'üncülük maçında ise İtalya'dan Scampoli-Bianchi ile Fransa'dan Vieira-Chamereau çiftleri karşılaşacak.

Erkeklerde Yarı Final Maçları

Erkeklerde yarı finalde, Çekyalı Perusic-Schweiner ile Brezilyalı George-Saymon çifti, Fransız Rotar-Gauthier Rat ile Avusturalyalı Nicolaidis-Carracher çiftleri finale kalmak için mücadele edecek.

Alanya'daki plaj voleybolu heyecanını kaçırmamak için takipte kalın!

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 4. gününde kadınlar ve erkeklerde 18 karşılaşma yapıldı. Turnuvada, Anouk (1) - Zoe (2) ikilisinden oluşan İsviçre takımı ile Daria Romaniuk (2) - Yeva Serdiuk (1) ikilisinden oluşan Ukrayna takımı karşılaştı.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 4. gününde kadınlar ve erkeklerde 18 karşılaşma yapıldı. Turnuvada, Anouk (1) - Zoe (2) ikilisinden oluşan İsviçre takımı ile Daria Romaniuk (2) - Yeva Serdiuk (1) ikilisinden oluşan Ukrayna takımı karşılaştı.