Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı Yarında Başlıyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak. Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın Toplantısına Yoğun İlgi

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, turnuva direktörü Oğuz Değirmenci, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve diğer yetkililer ile milli sporcular katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan belediye başkan danışmanı Abdurrahman Açıkalın, spor tesisinin 2,5 ayda tamamlandığını belirterek, “Alanya ve ülke turizmine katkı sağlamak için yoğun bir mesai harcadık. Bu tesis, 12 ay açık kalacak ve dünyada rakipsiz. Üç hafta sonra Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası ve gelecek yıl FIFA'nın organize ettiği plaj futbolu şampiyonası ile burayı taçlandıracağız.” dedi.

Yarışmaya Katılacak Takımlar

Turnuva direktörü Oğuz Değirmenci, 29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katılacağını belirtti. “Elemelerden çıkacak 8 erkek ve 8 kadın takımı ana tabloya kalma hakkı kazanacak. Ana tabloda hali hazırda 24 takım daha önceki turnuvalarda kazanmış oldukları puanlarla yer almakta. Bu sayede ana tablomuz 32’şer takımla oynanacak.

14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da ise final maçlarıyla turnuva sona erecek.” diye konuştu.

Plaj Voleybolu Merkezinin Öne Çıkan Özellikleri

TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin bir başarı hikayesi olduğuna vurgu yaparak, “Bu organizasyon, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda hayallerimizin gerçeğe dönüşmesidir. İnanıyorum ki bu tesis, 12 ay boyunca tüm kum sporları için aktif bir merkez olacak.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise orta ve uzun vadede bir marka şehir oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Aslandaş, 7 numaralı milli takım formasını Özçelik'e hediye etti. Türkiye'nin 2 kadın ve 2 erkek takımıyla özel davetle katılacağı turnuvada, maçlar ücretsiz izlencek.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak. Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı yapıldı. Toplantıda turnuva direktörü Oğuz Değirmenci konuştu.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak. Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı yapıldı. Toplantıda turnuva direktörü Oğuz Değirmenci konuştu.