Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te İsviçre Şampiyon Oldu

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Finali

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında, kadınlar finalinin galibi İsviçre oldu. İsviçreli Anouk Verge Depre ve Zoe Verge Depre çifti, İtalyan rakipleri Valentina Gottardi ve Reka Orsi Toth'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final Mücadelesi Detayları

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen mücadelede, İsviçre temsilcisi ilk seti 21-15 kazanmayı başardı. Ancak ikinci sette, İtalyan ekibi sert bir geri dönüş yaparak seti 21-12 ile almayı başardı.

Üçüncü ve belirleyici sette ise Anouk-Zoe çifti, Gottardi-Orsi Toth ikilisini 15-13 yenerek, turnuvayı zaferle tamamladı.

Diğer Sonuçlar

Bununla birlikte, kadınlar üçüncülük maçında Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti, İtalyan Scampoli-Bianchi takımını 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü sırayı elde etti.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi (1) - Orsi Toth ikilisiyle mücadele etti.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi (1) - Orsi Toth ikilisiyle mücadele etti.