Dünya Şampiyonası: Aslı Kalaç ve Elif Şahin Slovenya Maçını Kazanacaklarına İnanıyor

Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'ta 1 Eylül'de oynanacak Slovenya maçını kazanacaklarına inanıyor; Türkiye grup aşamasını set kaybetmeden tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:15
Dünya Şampiyonası: Aslı Kalaç ve Elif Şahin Slovenya Maçını Kazanacaklarına İnanıyor

Dünya Şampiyonası'nda hedef: Slovenya maçını kazanmak

MUHAMMED BOZTEPE - Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya maçını kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak Slovenya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aslı Kalaç

Aslı Kalaç, organizasyonunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile E Grubu'nda yaptıkları maçların iyi geçtiğini ve set vermeden son 16 turuna yükseldiklerini anımsattı.

"Şimdi sırada çok önemli maçlar var. Geri dönüşü olmayan maçlar diyebiliriz. Turnuvanın en önemli kısmına geldik. Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız."

Slovenya maçını kazanmaları halinde ABD-Kanada maçının kazananıyla eşleşeceklerini belirten Kalaç, "İki tane kritik maçımız var. Onlar için hazırlanmaya başladık. Umuyorum o maçlarda da gülen taraf biz olacağız." dedi.

Organizasyona başlayan 32 takımdan set kaybetmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunun hatırlatılması üzerine Kalaç, düzenli antrenman ve istatistik çalışmalarıyla bu başarının geldiğini söyledi. Turnuva süresince her maçta daha da gelişmeyi hedeflediklerini ekledi.

Son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya'nın D Grubu'nda ikinci olmasını beklemediklerini aktaran Kalaç, "Beklediğimiz takım Çekya'ydı. Slovenya maçının nasıl bir karşılaşma olacağını hep beraber göreceğiz. Slovenya için taktik çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Elif Şahin

Milli takımın pasörü Elif Şahin de grup maçlarında üçte üç yaparak iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

"Bu maçlarda 9 set alıp, hiç set vermeden bitiren tek takım biziz. Gerçekten bunun için çok çalıştık. Şampiyona tarihinde grubumuzu ilk defa yenilgisiz tamamladık. Ne mutlu bize. Yeniden bir ilk yazmak güzel bir şey."

Şahin, Slovenya'nın birkaç etkili oyuncusu olduğunu belirterek, "Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Milli voleybolcular Aslı Kalaç (solda) ve Elif Şahin (sağda), Tayland'da düzenlenen Dünya...

Milli voleybolcular Aslı Kalaç (solda) ve Elif Şahin (sağda), Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya maçını kazanacaklarına inandıklarını belirtti. Kalaç ve Şahin, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak Slovenya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli voleybolcular Aslı Kalaç (solda) ve Elif Şahin (sağda), Tayland'da düzenlenen Dünya...

