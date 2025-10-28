Dünya Şampiyonları Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan Olimpiyat Madalyasına Odaklandı

Dünya şampiyonları olimpiyat madalyasına odaklandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından paylaşılan açıklamada, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuların hedefleri aktarıldı. Başarılarını değerlendiren Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan, bir sonraki büyük hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu vurguladı.

Nafia Kuş Aydın

Federasyonun açıklamasında görüşlerine yer verilen Nafia Kuş Aydın, bu başarıya özverili bir çalışmayla ulaştığını ve antrenmanlarda her zaman en iyisini ortaya koyduğunu belirtti. Kuş Aydın, "Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu oldum. Adımı spor tarihe altın harflerle yazdırdığım için çok mutluyum. Amacım 2027'de bu sayıyı üçe çıkarmak. Paris 2024'te bronz madalya kazandım. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerime nokta koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Göğebakan

Katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Emine Göğebakan ise duygularını paylaştı: "Hep bunun hayalini kuruyordum. 2-3 yıldır bu şampiyonaya katılmak için mücadele ediyordum ama bir türlü olmuyordu. Çok emek sarf ettim ve buraya gelerek şampiyon oldum. Neredeyse tekvandoyu bırakma noktasına gelmiştim. Ailem ve hocam beni yeniden motive ederek bu şampiyonaya hazırladılar. Bunu başardığıma inanamıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Her iki sporcu da elde ettikleri dünya şampiyonluğu ile ulusal ve uluslararası arenada iddialarını sürdürürken, önlerinde Paris ve özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları gibi önemli hedefler bulunuyor.

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın (solda) ve Emine Göğebakan (sağda), olimpiyat madalyasını hedeflediklerini ifade ettiler.