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Dünya Satranç Olimpiyatı Macaristan'da Başlıyor

45. Dünya Satranç Olimpiyatı, Türkiye'nin katılımıyla yarın Budapeşte'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:02
Dünya Satranç Olimpiyatı Macaristan'da Başlıyor

Dünya Satranç Olimpiyatı Başlıyor

Dünya Satranç Olimpiyatı, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşecek. Bu önemli organizasyon, 23 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin Temsilci Takımı

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkemizi toplam 10 sporcu temsil edecek. Bunun 5'i erkek, 5'i kadın sporculardan oluşmaktadır.

Katılımcı Ülkeler ve Sporcular

Olimpiyat kapsamında, açık kategoride 197 ülkeden 978 sporcu, kadınlar kategorisinde ise 184 ülkeden 915 sporcu yarışacak. Her iki kategoride takımlar 4 asil ve 1 yedek sporcu ile mücadele edecek.

A Milli Takımlarımız

A Milli Erkek Takımı'nın kaptanı Uluslararası Usta (IM) Oğulcan Kanmazalp olup, ekibinde Büyükusta (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can yer alıyor.

A Milli Kadın Takımı ise GM Nijat Mammadov liderliğinde, Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova ile temsil edilecek.

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