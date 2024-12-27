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Dünya Üçüncüsü Ayşenur Keskin, Yeni Başarılar için Hazırlanıyor

Ayşenur Keskin, Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu, yeni hedefleri için çalışmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:22
Dünya Üçüncüsü Ayşenur Keskin, Yeni Başarılar için Hazırlanıyor

16 Yaşındaki Milli Sporcu Ayşenur Keskin'den Büyük Başarı

Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Keskin, gelecekte daha fazla başarı için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Uluslararası Arenada Gurur Duyuyor

8 yaşında judoya başlayan ve şu anda İl Özel İdare Spor Kulübü sporcusu olan Ayşenur, "Dünya şampiyonasına 38 ülke katılmıştı. Çok çekişmeli ve heyecan verici maçlar oldu. İlk kez dünya şampiyonasına katıldığım için heyecanlıydım. O kadar ülkenin içinden derece yapmak gurur vericiydi." diyerek hissettiği mutluluğu paylaştı.

Sporun Hayatındaki Önemi

Ayşenur, sporun hayatına birçok olumlu katkısı olduğunu vurgulayarak, "Spor benim için bir yaşam biçimi. Hayatıma disiplin ve öz güven getirdi. Spor sayesinde birçok farklı yer gezdim." şeklinde konuştu. Kuraş'ın olimpik bir spor olmadığını hatırlatan Keskin, "İlerde olimpiyatlara girerse orada da derece yapmak istiyorum. O yüzden şu anda dünya şampiyonluğu benim için en önemli hedef." ifadelerini kullandı.

Antrenör Türe'nin İnanılmaz İnancı

Antrenör Ahmet Ömre Türe, Ayşenur'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye'ye yeni başarılar kazandıracağına inandığını belirtti. Türe, "Ayşenur küçük yaşlardan beri spor yapıyor. Spora judoyla başladı ancak iki branş birbirlerine yakın olduğu için orada yakaladığı başarıyı burada da devam ettirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz." dedi.

Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki...

Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Keskin, yeni başarılar için çalışıyor.

Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki...

Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşenur Keskin, yeni başarılar için çalışıyor.

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