Dünya Üçüncüsü Boksör Elif Güneri, Karabük'te Coşkulu Düello ile Karşılandı

Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Elif Güneri, Karabük'te sevgi gösterileriyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:19
Dünya Üçüncüsü Boksör Elif Güneri, Karabük'te Coşkulu Düello ile Karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, Karabük'te büyük bir coşkuyla karşılandı. Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan karşılama töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan, şube müdürleri, kurum personeli ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Meşale ve çiçeklerle karşılanan Güneri, salona alkışlar eşliğinde girdi. Bronz madalya kazandığı için mutluluğunu paylaşan Güneri, “Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra Avrupa ve dünya şampiyonası arenalarında bulunmak çok zor. Üçüncü oldum ama altın madalyayı kıl payı kaybettiğim maçlardan biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Güneri, çeyrek finalde mağlup ettiği Azerbaycanlı Aynur Rzayeva ile olan maçının ardından bayrağı öpmesine ilişkin ise, “Azerbaycanlı arkadaşım, yıllardır birlikte olduğumuz, eldiven taktığımız, altlı üstlü oynadığımız zamanlarda partnerlik yaptığımız bir arkadaşımdı. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. O an içimden gelen şeyleri yaptım ve çok güzel bir anı oldu.” şeklinde konuştu.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu...

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Elif Güneri, Karabük'te sevgi gösterileriyle karşılandı. Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan, şube müdürleri, kurum personeli ve sporcular katıldı. Meşale ve çiçeklerle karşılanan Güneri, salona alkış eşliğinde giriş yaptı.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu...

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Elif Güneri, Karabük'te sevgi gösterileriyle karşılandı. Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, antrenör Baykan Arslan, şube müdürleri, kurum personeli ve sporcular katıldı. Meşale ve çiçeklerle karşılanan Güneri, salona alkış eşliğinde giriş yaptı.

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