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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Birleşik Arap Emirlikleri'nde Başlıyor

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 10:03
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Birleşik Arap Emirlikleri'nde Başlıyor

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Yarından İtibaren Başlıyor

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenmek üzere start alıyor. Şampiyonada, 20 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, milli takımda yer alan sporcular, farklı ağırlık kategorilerinde tatamiye çıkacaklar. Kadroda yer alan erkek sporcular şunlardır:

  • Ozan Tanrıöver (33 kilo)
  • Metehan Tekin (37 kilo)
  • Enes Bütünlük (41 kilo)
  • Mehmet Taha Tekeli (45 kilo)
  • Yunus Ali Körpe (49 kilo)
  • Vedat Yavuz Ünal (53 kilo)
  • Muhammed Osman Ali Çeliksoy (57 kilo)
  • Muhammed Ali Arslan (61 kilo)
  • Ramazan Sevinç (65 kilo)
  • Hasan Emin Şahin (+65 kilo)

Ayrıca, kız sporcular da aşağıdaki kategorilerde yarışacak:

  • Deniz Öztürk (29 kilo)
  • Bilge Nisa Topak (33 kilo)
  • Yağmur Nas Aydoğdu (37 kilo)
  • İpek Azra Kaya (41 kilo)
  • Nisanur Faideci (44 kilo)
  • Duru Bahadır (47 kilo)
  • Sena Yılmaz (51 kilo)
  • Berfin Avcı (55 kilo)
  • Elif Esmira Özdirim (59 kilo)
  • Eylğl Duru Varlık (+59 kilo)

Tüm gözlerin çevrildiği bu büyük spor organizasyonu, Türkiye için yeni başarılar elde etme fırsatı sunuyor. Milli sporcularımız, uluslararası arenada yeteneklerini sergilemek için sabırsızlanıyor.

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Türkiye...

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Fujairah kentinde 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.

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