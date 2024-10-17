Dünyanın En Güçlüleri Alanya'da Buluşuyor

2024 MLO Strongman Şampiyonlar Ligi Finalleri Alanya'da

Dünyanın en güçlü sporcularının mücadele edeceği "MLO Strongman Şampiyonlar Ligi"nin 2024 yılı finalleri, Alanya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon Detayları

Bu büyük organizasyon, Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Yarışmanın Öne Çıkanları

Toplam 15 yarışmadan oluşan bu organizasyona 13 ülkeden güçlü sporcular katılacak ve şampiyon, Alanya'da belirlenecek. Finaller, ünlü Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Şehir İçin Büyük Bir Fırsat

Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Finalleri Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, organizasyonun Alanya'nın tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Cimrin, çok sayıda kişi tarafından takip edilen organizasyonun şehrin zenginliklerini dünyaya tanıtma imkanı sağladığını belirtti.

“Bu yarışma, sadece güçlü sporcuların mücadelesi değil, aynı zamanda Alanya’nın spor ve turizmde uluslararası alanda ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu gösteren bir platform olacak. Tüm yarışseverleri, bu spor dolu günleri Alanya'da bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.” dedi Cimrin.