Duplantis, Sırıkla Atlama Dünya Rekorunu 11. Kez Kırdı

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dalında bir kez daha tarih yazdı. 6,27 metreye ulaşarak dünya rekorunu 11. kez güncelledi.

25 yaşındaki sporcu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu kapsamındaki All Star Perche turnuvasında bu muazzam rekoru kırmayı başardı. Duplantis, geçen ağustos ayında Polonya'da ulaştığı 6,26 metrelik rekorunu bir santimetre daha yükselterek yeni bir başarıya imza atmış oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Duplantis, Paris 2024 Oyunları'nda üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu kazanırken, o dönemde dünya rekorunu 6,25 metreye çıkarmıştı. Bu son gelişme, onun spor tarihinde nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne seriyor.