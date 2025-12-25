Kayseri'de 2025 Genel İstişare Toplantısı — Gençlik ve Spor Değerlendirildi

Kayseri'de 2025 Genel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyetlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak ve 2026 yılına yönelik çalışmaların yol haritasını belirlemek üzere Genel İstişare Toplantısı'nı düzenledi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında Spor Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşti. 2025 yılına ait faaliyet raporları, performans göstergeleri ve elde edilen kazanımlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ongoing ve planlanan projeler de toplantı kapsamında kapsamlı biçimde istişare edildi; yapılan çalışmaların sonuçları ile 2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Katılımcılar

Toplantıya ilçe, şube, yurt ve gençlik merkezleri müdürleri katıldı. Katılımcılar, rapor ve göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 2026 planlarının şekillendirilmesine katkı sağladı.

