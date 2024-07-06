Dursun Özbek: "Negatif öz sermaye düzeltilmezse UEFA'dan ceza alabiliriz"

GALATASARAY KULÜBÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ



Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi, kulübün gayrimenkul projeleri ve taşınmazları konusundaki yetki taleplerinin görüşülmesi oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda kulübün mali durumu ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek, UEFA'nın finansal fair play kuralları gereğince kulübün negatif öz sermaye durumuna dikkat çekti. Özbek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt.' diyorlar bize. Düzeltemezsek büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kulüp üyelerine mali durum hakkında net bir bilgi verirken, alınması gereken önlemlerin önemini de vurguladı.



EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇI VE MİLLİ TAKIM

Özbek, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile yapacağı çeyrek final maçına da değindi. Özbek, "Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah bu akşam maçı alacaklar" diyerek milli takıma başarı dileklerini iletti. Galatasaray'ın milli takıma yaptığı katkıların önemine vurgu yapan Özbek, kulüp üyelerinden de destek istedi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Florya Konut Projesi idi. Başkan Dursun Özbek, ilk planlarının bu projeyi kulüp imkanlarıyla gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Ancak, son iki yılda yaşanan gelişmelerin projeyi etkilediğini ifade eden Özbek, konut fiyatlarındaki artış ile inşaat maliyetleri arasındaki farkın kapandığını vurguladı. Ayrıca, Bankalar Birliği'ne ödenen faizin yüzde 15'ten yüzde 51'e çıktığını belirten Özbek, "Böylece kulübümüz yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz öder hale geldi" dedi.



ERDEN TİMUR'UN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur da toplantıda söz aldı ve Florya konut projesi hakkında görüşlerini dile getirdi. Timur, "Kişisel olarak kendimiz yapmalıyız fikrindeyim" ifadesini kullanarak, projenin kulüp tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yetki istenen projeler hakkındaki önergeyi birlikteliği bozmama adına desteklediğini vurgulayan Timur, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının sonunda sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetiminde yer almayan biri olarak, "Herkese hakkını helal etmesini rica ediyorum" diyerek katılımcılara veda etti.

Toplantıda, Galatasaray Kulübü'nün geleceği için önemli adımlar atıldı. Özbek, kulübün mali durumunu düzeltmek ve UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymak adına gereken tüm adımları atacaklarını belirtti. Florya Konut Projesi ve diğer gayrimenkul projeleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Özbek, kulüp üyelerinin desteği ile bu projelerin başarıyla tamamlanacağını vurguladı.



Toplantının sonunda, Galatasaray Kulübü'nün misyonu ve gelecekteki hedefleri bir kez daha vurgulandı. Özbek, "Galatasaray, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli spor kulüplerinden biridir. Bu misyonu sürdürmek ve kulübümüzü daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

